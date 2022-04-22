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Энергетики восстановили электроснабжение уже 56% домов в Киевской области, - ДТЭК

Фото: энергетики восстановили электроснабжение уже 56% домов в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики компании ДТЭК за неполных три недели возобновляемых работ вернули свет для 83 тысяч семей в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области. Это 56% от общего количества обесточенных потребителей в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"За минувшие сутки электромонтеры ДТЭК вернули свет для 9 957 семей. В частности, работы проводили в Бучанском и Вышгородском районах. Всего с 3 апреля, с тех пор как украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 56% всех семей - 83 тысячам", - сообщили в компании.

Без света остаются 66 тысяч домохозяйств в 109 населенных пунктов в Киевской области.

"22 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению сетей еще в 27 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов", - сообщили в компании Рината Ахметова.

Также за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет в почти 7000 домов в Донецкой области.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли за сутки восстановить электроснабжение для жителей 16 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском и районах", - сообщили в компании.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Северодонецке Луганской области полностью исчезло электроснабжение. Российские оккупанты перебили высоковольтную линию.

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ДТЭККиевская область