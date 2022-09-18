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Энергетики вместе ВСУ вернули свет для 8 тысяч семей в зоне боевых действий, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе ВСУ вернули свет для 8 тысяч семей в зоне боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для 8 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Несмотря на постоянную опасность специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" в течение суток вернули свет в 5 населенных пунктов. Снова с электричеством - почти 4 тысячи семей Криворожской, Торецкой, Бахмутской и Славянской общин Донецкой области", - отметили в компании.

В настоящее время без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов Донецкой области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

В Днепропетровской области 17 сентября днем противник обстрелял два района - Никопольский и Синельниковский. За сутки силами "ДТЭК Днепровские электросети" удалось возобновить работу большинства поврежденных линий, вернув свет в дома почти 4 тысяч семей.

"Без электроснабжения остается еще около 100 домохозяйств в 3 населенных пунктах Покровской и Томаковской общин. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки", - добавили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭКВооруженные силы Украины