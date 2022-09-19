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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 76 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 76 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За прошедшую неделю энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 76 тысяч семей в 99 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Только за прошлую неделю электромонтеры ДТЭК возобновили поставки света более 62 тысячам жильцов жителей области в 74 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского и Покровского районов", - сообщают в ДТЭК.

Ежедневные обстрелы подвергается также Днепропетровщина. Чаще всего - Криворожский и Никопольский район. Всего за неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 14 тысячам семей в 25 населенных пунктах Днепропетровщины, подвергавшихся обстрелам.

В энергокомпании сообщили, что без света пока остается 94 населенных пункта в Донецкой области.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Энергетики ДТЭК непрерывно работают в условиях боевых действий уже 208 суток и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы украинцы имели дома свет", - подчеркивают в ДТЭК.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Вооруженные силы УкраиныДТЭК