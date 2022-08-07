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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЕ вместе с ВСУ восстановили электроснабжение для 5 тысяч семей в 11 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Восстановить электросети удалось в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Почти половина обновлений - в Марьинскому общине, которая, так же как и Торецкая, находится вблизи линии разграничения и подвергается постоянным обстрелам. Здесь снова получают свет 2,1 тысяча семей и более 200 семей соответственно. Кроме того, военные допустили энергетиков к работам в Дружковской общине - удалось восстановить питание 1,4 тысячи домохозяйств. Под постоянным и плотным огнем врага и Бахмут - однако специалисты энергокомпании смогли восстановить свет для более 600 жителей этой общины. Работы вчера также велись в Славянской и Авдеевской общинах", - отмечается в сообщении ДТЭК.

Из-за обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области накануне без света осталось более 3 тысяч домохозяйств. За сутки энергокомпании удалось восстановить электроснабжение электроэнергии для более 900 семей.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭКДонецкая область