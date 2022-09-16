Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 30 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

"Больше всего обновлений вчера удалось выполнить в Славянском обществе - здесь энергетики вернули свет более чем в 24 тысячи семей. Еще более 3 тысяч домов снова со светом в Торецкой общине. Кроме того с разрешения военных энергетикам вчера также удалось поработать в Авдеевской, Марьинской и Константиновской общинах", - сообщили в компании.

Энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в 6 населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных из-за боевых действий. Со светом снова 2056 семей в Никопольском и Криворожском районах.

Напомним, для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.