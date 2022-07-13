Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 20 тысяч семей, - ДТЭК

Энергетики при поддержке ВСУ восстановили электроснабжение для 20 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Так, 12 июля под обстрел попал Никопольский район Днепропетровской области. В районе были повреждены электролинии, в результате чего без питания остались жители 14 сел.

Благодаря оперативным действиям ремонтных бригад ДТЭК Днепровские электросети большинство из них уже подключили. Опять со светом-2932 семьи. Сейчас без электричества еще частично остается 2 населенных пункта - 863 клиента.

Кроме того, электроснабжение восстановили еще для почти 18 тысяч домов в 16 населенных пунктов Донетчины.

"Энергетики смогли вернуть свет 9,5 тысяч семьям Торецкой общины, были обесточены вчера и накануне. А возобновление поставок электричества для 4,1 тысячи семей Бахмутской общины произошло меньше, чем за сутки. Кроме того, специалисты энергокомпании работали над обновлениями в Авдеевской, Марьинскому, Славянских общинах", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.