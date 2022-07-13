Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 20 тисяч родин, - ДТЕК

Енергетики за підтримки ЗСУ відновили електропостачання для 20 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Так,12 липня під обстріл потрапив Нікопольський район Дніпропетровської областы. У районі було пошкоджено електролінії, внаслідок чого без живлення залишилися жителі 14 сіл.

Завдяки оперативним діям ремонтних бригад ДТЕК Дніпровські електромережі більшість з них вже підключили. Знову зі світлом - 2932 родини. Наразі без електрики ще частково залишається 2 населених пункти - 863 клієнти.

Крім того, електропостачання відновили ще для майже 18 тисяч осель у 16 населених пунктів Донеччини.

"Енергетики змогли повернути світло 9,5 тисяч родинам Торецької громади, що були знеструмлені вчора та напередодні. А відновлення постачання електрики для 4,1 тисячі родин Бахмутської громади відбулося менше, ніж за добу. Крім того, фахівці енергокомпанії працювали над відновленнями у Авдіївській, Мар’їнській, Слов’янській громадах", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.