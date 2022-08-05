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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 16 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Пятница 05 августа 2022 17:40
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 16 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 16 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За прошедшие сутки аварийно-ремонтные бригады энергетиков компании ДТЭК совместно с ВСУ восстановили электроснабжение для 16 тысяч семей в 19 населенных пунктах Донецкой области в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Благодаря действиям ВСУ, энергетики смогли отремонтировать линии электропередачи 19 населенных пунктов, находящихся обстрелами. Более 16 тысяч семей в Краматорском, Покровском, Волновахском и Бахмутском районах снова получают электропитание.

Также меньше чем за сутки энергетикам удалось ликвидировать последствия обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины.

"Через вражеские были повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети оперативно возобновили их работу только что получили разрешение на проведение ремонтов от военных. За сутки вернули свет в 3 478 домов жителей трех населенных пунктов области", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Донецкая область
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