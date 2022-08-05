Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 16 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади енергетиків компанії ДТЕК спільно із ЗСУ відновили електропостачання для 16 тисяч родин в 19 населених пунктах Донецької області в зоні бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Завдяки діям ЗСУ, енергетики змогли відремонтувати лінії електропередачі 19 населених пунктів, що знаходяться обстрілами. Понад 16 тисяч родин у Краматорському, Покровському, Волноваському та Бахмутському районах знову отримують електроживлення.

Також менше ніж за добу енергетикам вдалося ліквідувати наслідки обстрілів Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини.

"Через ворожі були пошкоджені лінії електропередачі. Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно відновили їх роботу щойно отримали дозвіл на проведення ремонтів від військових. За добу повернули світло у 3 478 осель жителів трьох населених пунктів області", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.