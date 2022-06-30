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Энергетики вернули свет еще для 5 тысяч семей в зоне боевых действий в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще для 5 тысяч семей в зоне боевых действий в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков отремонтировали поврежденные оккупантами линии электропередачи и вернули свет еще в 5 тысяч домов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

Восстановлено электроснабжение 9 населенных пунктов.

"Особенно сложная ситуация на севере области. Сети, оборудование и цели энергопредприятия подвергаются все большим разрушениям. Донецкая область продолжает подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, ракетным и авиаударам. Продолжаются боевые действия, постоянно разрушающие электроинфраструктуру региона", - сообщают в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭКДонецкая область