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Энергетики вернули свет еще в 4000 домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Вторник 03 мая 2022 16:54
Энергетики вернули свет еще в 4000 домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет еще в 4000 домов в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет для более 4000 тысяч семей в 20 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Энергетики продолжают возвращать свет в Ирпень, Бучу, Гостомель, Романовку, Дмитровку, Андреевку. В Вышгородском районе частично зажили село Олизаровку. Всего за минувшие сутки свет вернули для 1 543 семей. Продолжаются также работы над точечными заявками клиентов и восстановлением постоянных схем электроснабжения", - сообщили в компании.

Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области электромонтеры в течение суток смогли восстановить электропитание 10 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 1 933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. Сейчас без света - 243 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в ДТЭК.

Артиллерийские обстрелы активизировались также в Днепропетровской области. Из-за этого были повреждены сети, питающие 9 населенных пунктах Криворожского района, который граничит с Херсонской областью.

За 2 апреля энергетики вернули свет всем во все 600 домов, оставшихся без света из-за обстрела.

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ДТЭК Электроэнергия
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