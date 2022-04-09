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Энергетики вернули свет еще в 28 населенных пунктов освобожденной от оккупантов Киевской области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще в 28 населенных пунктов на освобожденной от оккупантов Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 3192 семей в 28 населенных пунктах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Мы продолжаем возвращать свет на освобожденные от российских оккупантов территории Киевской области, после их разминирования Вооруженными силами Украины. В частности, уже начали частичные восстановления в Богдановке, Броварского района, где люди месяц находились без света", - сообщили в компании.

В частности, в Бучанском районе полностью восстановили электроснабжение в селе Колонщина, а также частично в пгт Макаров и селах: Зуровка, Ясногородка, Маковище, Вышеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музычи.

В Броварском районе частично восстановили электроснабжение в селах: Рудня, Богдановка, Кулаженцы, светильня, Большая Дымерка, Скибин, плоское, лепешки, Лукьяновка, победа. Также восстановили электроснабжение здания горсовета в Ирпене.

9 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов.

"Затрудняет ремонт затопления территории с сетями компании. Враг разрушил насосную станцию, которая качала воду из реки Ирпень на Днепр, и вода разлилась на значительной территории области. Из-за этого восстановление электроснабжения в населенных пунктах Вышгородского района займет еще несколько дней", - пояснили в компании.

В Донецкой области энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 1 200 семей в 5 населенных пунктах Краматорского, Покровского и Бахмутского районов.

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