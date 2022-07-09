Энергетики вернули свет еще в 23 населенных пункта Донецкой области, - ДТЭК

Энергетики совместно с военными ВСУ вернули свет еще 13 тысячам домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской общинах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Кроме того, за сутки энергетики отремонтировать сети и вернули свет еще в 23 населенных пунктов на Донбассе. Снова получают электропитание 13 243 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В том числе вновь со светом около 12 тысяч домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской общинах, обесточенных из-за обстрелов накануне, 7 июня. Еще 1,3 тысячи семей в Бахмутской, Авдеевской и Торецкой общинах, постоянно страдают от последствий боевых действий, специалистам энергокомпании удалось восстановить питание меньше чем за сутки", - отметили в компании.

Пока остаются без света 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики приступают к восстановлениям сразу же, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.