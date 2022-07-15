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Энергетики вернули свет для еще 19 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для еще 19 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с украинскими военными вернули свет для 19 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Энергетикам удалось вернуть свет в дома 18 797 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 19 населенных пунктов", - сообщили в компании.

Пока без света-329 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Ситуация в Донецком регионе остается чрезвычайно сложной. Постоянные боевые действия снова и снова обесточивают города и села области, разрушают критическую инфраструктуру", - подчеркивают в ДТЭК,

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая областьЭлектроэнергия