Энергетики вернули свет для еще 19 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с украинскими военными вернули свет для 19 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

"Энергетикам удалось вернуть свет в дома 18 797 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 19 населенных пунктов", - сообщили в компании.

Пока без света-329 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Ситуация в Донецком регионе остается чрезвычайно сложной. Постоянные боевые действия снова и снова обесточивают города и села области, разрушают критическую инфраструктуру", - подчеркивают в ДТЭК,