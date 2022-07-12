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Энергетики вернули свет еще для 12 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Вторник 12 июля 2022 14:34
Энергетики вернули свет еще для 12 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет еще для 12 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков за прошлые сутки вернули свет еще 13 тысячам домохозяйств в Торецкой, Бахмутской, Константиновской, Славянской и Авдеевской общинах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Снова со светом 12 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Львиная доля обновлений - 8,4 тысячи домохозяйств - в Торецкой общине, что вместе с другими прифронтовыми общинами ежедневно страдает от тяжелых обстрелов. 1,7 тысячи семей зажиты в Бахмутской общине, которая также постоянно обстреливается. Еще более тысячи семей снова со светом в Константиновской общине. Также работы проводили в Славянской и Авдеевской общинах", - сообщили в компании.

Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в Донецкой области активные боевые действия специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось полностью или частично вернуть электропитание в 23 населенных пункта.

Сейчас без света 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления связаны с боевыми действиями - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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