UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще в 12 тысяч домов в зоне боевых действий на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки украинские вернули свет для 12 тысяч домов на Бахмутском и Марьинском направлениях, где продолжаются массированные вражеские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Несмотря на обстрелы специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично восстановить электропитание в 15 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом - 12 424 домохозяйства", - сообщили в компании.

Без электроснабжения остаются 322 населенных пункта Донецкой области. В компании говорят, что самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 120 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - отметили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия