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Энергетики вернули свет еще 10 тысячам семей в трех областях, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще 10 тысячам семей в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет более 10 тысячам семей в 22 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской областей и Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

9 мая аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 2 163 домов Киевской области.

Работы проводились в Бучанском районе в Гостомеле, Горенке, Ирпене, Буче и в Вышгородском районе в селах Кухари и Тетеревское. Без света остаются 7,1 тысяч домохозяйств в 12 населенных пунктах.

За минувшие сутки бригады энергетиков смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 14 населенных пунктов на Донбассе. Снова со светом дома 7 188 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Пока без электропитания остаются жители 269 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.

Также свет вернули еще 300 семьям на Днепропетровщине, которые остались без света из-за обстрелов.

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ДТЭКЭлектроэнергия