Энергетики вернули свет еще для 10 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вместе с ВСУ восстановили электроснабжение в 10 населенных пунктах Донецкой и Одесской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

За 26 июля смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 9 населенных пунктов на Донбассе. Снова со светом 9 286 домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"В Бахмутской общине ремонтные бригады восстановили электропитание для 6,7 тысяч домохозяйств. Также удалось вернуть энергоснабжение для 2,4 тысячи домохозяйств славянской общины. Всем им энергетики смогли восстановить свет менее чем за сутки", - рассказывают в энергокомпании.

Также 26 июля в результате ракетных ударов были повреждены электролинии в населенных пунктов Белгород-Днестровского района Одесской области. Без света остались 820 семей.

"Энергетики приступили к восстановлению сетей сразу после получения разрешения от Вооруженных сил Украины и благодаря оперативной и слаженной работе в течение 26 июля свет вернули для 801 семьи. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно быстрее починить разрушенные сети и вернуть свет всем, обесточенным из-за обстрелов, жителям области", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.