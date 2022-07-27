ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики повернули світло ще для 10 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

Новость на русском →
Середа 27 липня 2022 15:05
Енергетики повернули світло ще для 10 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 10 тисяч родин у двох областях (dtek com)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ відновили електропостачання у 10 населених пунктах Донецької та Одеської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

За 26 липня змогли повністю чи частково відновити електропостачання 9 населених пунктів на Донеччині. Знову зі світлом 9 286 домогосподарств у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"У Бахмутській громаді ремонтні бригади відновили електроживлення для 6,7 тисяч домогосподарств. Також вдалося повернути енергопостачання для 2,4 тисячі домогосподарств Слов’янської громади. Усім їм енергетики змогли відновити світло менш ніж за добу", - розповідають в енергокомпанії.

Також 26 липня внаслідок ракетних ударів було пошкоджено електролінії в населених пунктів Білгород-Дністровського району Одеської області. Без світла залишилися 820 родин.

"Енергетики приступили до відновлення мереж відразу після отримання дозволу від Збройних сил України і завдяки оперативній та злагодженій роботі протягом 26 липня світло повернули для 801 родини. Енергетики прикладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше полагодити зруйновані мережі та повернути світло всім, знеструмленим через обстріли, мешканцям області", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін