Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей после вражеских обстрелов в Донецкой области, - ДТЭК

"Несмотря на тяжелую ситуацию в Донецком регионе, где идут боевые действия, и ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 18 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом - более 7 тысяч домохозяйств", - сообщили в компании.

В частности энергетики меньше чем за сутки энергетики вернули свет для 5000 семей Седидовской общины в Донецкой области, которую накануне враг обстрелял из тяжелого вооружения.

Сейчас без света 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.