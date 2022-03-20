UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики вернули свет 59 тысячам семей Донецкой и Киевской областей, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет 59 тыс. семей Донецкой и Киевской областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 59 200 семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"19 марта в 11:17 из-за повреждения линии в результате боевых действий на окраинах Киева произошло отключение электроэнергии 350 жилых домов на Минском массиве и Оболони. Аварийно-восстановительные бригады "ДТЭК Киевские электросети", как только получили разрешение от Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, сразу выехали на ликвидацию аварии. Уже в 13:30 электромонтеры подключили к электроснабжению все дома. Всего свет вернули для 46 478 семей Киева", - сообщили в компании.

Также в компании сообщили, что вернули свет в почти 7 500 домов в Вышгородского, Броварского и Киево-Святошинского районов Киевской области и 5200 домов в 22 городах и селах Донбасса.

Без света остаются 679 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, районах Киевщины, где из-за регулярных обстрелов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - подчеркнули в ДТЭК.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДонецкая областьКиевская область