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Энергетики вернули свет для 27 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 27 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки ремонтные бригады энергетиков восстановили работу электросетей в 25 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей и вернули свет для почти 27 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности, в Донецкой области свет вернули в 24 населенных пунктах. Электроснабжение восстановлено 25 тысячам семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"В частности, вчера, с разрешения военных, специалисты энергокомпании смогли починить оборудование и вернуть свет в 9,3 тысяч домохозяйств Торецкой общины. Удалось поработать также В славянской и Марьинской общинах - восстановлено питание для 7,2 тысяч и 5,5 тысяч домохозяйств соответственно. В Авдеевской общине - запитаны 2,3 тысячи домохозяйств. А также работы проводились в Краматорской и Бахмутской общинах", - сообщили в ДТЭК.

Кроме того, энергетики возобновили работу электросетей, которые были повреждены в результате вчерашнего обстрела Никопольского района Днепропетровской области. Со светом снова более 1500 семей.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ЭлектроэнергияДТЭК