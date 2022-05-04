Энергетики вернули свет для 27 тысяч семей в трех областях, - ДТЭК

Электромонтеры ДТЭК вернули свет для 1 310 домов в Киевской области. В частности, полностью восстановили электроснабжение в 3 и частично в 8 городах и селах Вышгородского и Бучанского районов.

"Без света остаются почти 15 тысяч домохозяйств в 27 населенных пунктах. 4 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 17 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. В этих населенных пунктах уже прорабатывают заявки потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", - сообщили в компании.

В Донецкой области за минувшие сутки энергетики смогли восстановить электроснабжение в 22 населенных пунктах для 25 394 семей в Бахмутском, Краматорском районах, и больше всего - в Покровском районе.

Из-за обстрелов российских оккупантов без света 241 населенный пункт в Донецкой области.

"Наиболее сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Великоновоселковский. Через обстрелы здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных Сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.

В Днепропетровской области восстановили электроснабжение в Покровском районе. Снова со светом 243 семьи региона.