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Энергетики вернули свет для 27 тысяч семей в трех областях, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 27 тысяч семей в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет почти 27 тысячам семей в 33 населенных пунктах Киевской и Днепропетровской областей, а также Донецкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

Электромонтеры ДТЭК вернули свет для 1 310 домов в Киевской области. В частности, полностью восстановили электроснабжение в 3 и частично в 8 городах и селах Вышгородского и Бучанского районов.

"Без света остаются почти 15 тысяч домохозяйств в 27 населенных пунктах. 4 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 17 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. В этих населенных пунктах уже прорабатывают заявки потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", - сообщили в компании.

В Донецкой области за минувшие сутки энергетики смогли восстановить электроснабжение в 22 населенных пунктах для 25 394 семей в Бахмутском, Краматорском районах, и больше всего - в Покровском районе.

Из-за обстрелов российских оккупантов без света 241 населенный пункт в Донецкой области.

"Наиболее сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Великоновоселковский. Через обстрелы здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных Сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.

В Днепропетровской области восстановили электроснабжение в Покровском районе. Снова со светом 243 семьи региона.

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