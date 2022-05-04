RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики повернули світло для 27 тисяч родин у трьох областях, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 27 тисяч родин у трьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики повернули світло майже 27 тисячам родин у 33 населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей, а також Донецької.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Електромонтери ДТЕК повернули світло для 1 310 домівок у Київській області. Зокрема, повністю відновили електропостачання у 3 та частково у 8 містах та селах Вишгородського та Бучанського районів.

"Без світла залишаються майже 15 тисяч домогосподарств у 27 населених пунктах. 4 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у 17 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. В цих населених пунктах вже опрацьовують заявки споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в компанії.

У Донецькій області за минулу добу енергетики змогли відновити електропостачання у 22 населених пунктах для 25 394 родин у Бахмутському, Краматорському районах, і найбільше - у Покровському районі.

Через обстріли російських окупантів без світла 241 населений пункт у Донецькій області.

"Найбільш складними напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через обстріли тут регулярно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних Cил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначають в ДТЕК.

У Дніпропетровській області відновили електропостачання в Покровському районі. Знову зі світлом 243 родини регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія