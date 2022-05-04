Енергетики повернули світло для 27 тисяч родин у трьох областях, - ДТЕК

Електромонтери ДТЕК повернули світло для 1 310 домівок у Київській області. Зокрема, повністю відновили електропостачання у 3 та частково у 8 містах та селах Вишгородського та Бучанського районів.

"Без світла залишаються майже 15 тисяч домогосподарств у 27 населених пунктах. 4 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у 17 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. В цих населених пунктах вже опрацьовують заявки споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в компанії.

У Донецькій області за минулу добу енергетики змогли відновити електропостачання у 22 населених пунктах для 25 394 родин у Бахмутському, Краматорському районах, і найбільше - у Покровському районі.

Через обстріли російських окупантів без світла 241 населений пункт у Донецькій області.

"Найбільш складними напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через обстріли тут регулярно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних Cил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначають в ДТЕК.

У Дніпропетровській області відновили електропостачання в Покровському районі. Знову зі світлом 243 родини регіону.