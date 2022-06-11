Энергетики вернули свет в 19 населенных пунктов в зоне ООС, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики, благодаря усилиям Вооруженных сил Украины, смогли провести ремонты оборудования и линий в 19 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области, в течение энергетики вернули свет 15 460 семей в 19 населенных пунктах Донецкой области. Больше всего-в Бахмутском районе", - сообщили в компании.

В частности, энергетики смогли восстановить свет меньше, чем за сутки для жителей 8 населенных пунктов на Марьинском, Авдеевском и Торецком направлениях, где вчера были зафиксированы авиационные и артиллерийские обстрелы.

Из-за постоянных обстрелов без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления-Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.