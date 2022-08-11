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Энергетики вернули свет для 15 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Четверг 11 августа 2022 13:37
Энергетики вернули свет для 15 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 15 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с подразделениями ВСУ восстановили электроснабжение 15 тысяч домохозяйств в 5 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Львиная доля восстановлений - в Торецкой общине, которая частично была без света 2 дня из-за непрерывных обстрелов. Зажиты более 14 тысяч домохозяйств. Энергетикам снова и снова с разрешения военных удается восстанавливать здесь свет почти ежедневно. Страдают от последствий боевых действий и другие общины региона. В частности вчера специалисты энергокомпании смогли также поработать в славянской, Авдеевской, Селидовской, Марьинской общинах", - сообщили в ДТЭК.

В ночь с 10 на 11 августа российские оккупационные войска нанесли масштабный удар по Никопольскому району. Из-за вражеских обстрелов были повреждены линии электропередачи и электрооборудования.

"Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети оперативно провели работу по их восстановлению только что получили разрешение на проведение ремонтов от военных. За сутки вернули свет в 3 384 дома жителей, которые были обесточены из-за боевых действий. Пока без электропитания еще остается 393 семьи в 2 населенных пунктах области. Их планируют подключить до конца дня, по разрешению ГСЧС и военных", - сообщили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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