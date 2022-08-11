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Енергетики повернули світло для 15 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Четвер 11 серпня 2022 13:37
Енергетики повернули світло для 15 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 15 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із підрозділами ЗСУ відновили електропостачання 15 тисяч домогосподарств в 5 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Левова частка відновлень - у Торецькій громаді, яка частково була без світла 2 дні через безперервні обстріли. Заживлені понад 14 тисяч домогосподарств. Енергетикам знову і знову з дозволу військових вдається відновлювати тут світло майже щоденно. Страждають від наслідків бойових дій й інші громади регіону. Зокрема вчора фахівці енергокомпанії змогли також попрацювати у Слов’янській, Авдіївській, Селидівській, Мар’їнській громадах", - повідомили в ДТЕК.

В ніч з 10 на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масштабного удару по Нікопольському району. Через ворожі обстріли були пошкоджені лінії електропередачі та електрообладнання.

"Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно провели роботу з їх відновлення щойно отримали дозвіл на проведення ремонтів від військових. За добу повернули світло у 3 384 оселі жителів, що були знеструмлені через бойові дії. Наразі без електроживлення ще залишається 393 родини у 2 населених пунктах області. Їх планують підключити до кінця дня, за дозволом ДСНС та військових", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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