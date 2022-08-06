Энергетики вернули свет для 14 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение для 14 тысяч семей в 12 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Вчера с разрешения военных энергетикам удалось поработать в Бахмутской общине-восстановить электропитание 6,5 тысяч семей. Это одно из основных направлений наступлений врага в Донецкой области, находящееся под постоянными обстрелами. В Торецкой общине, обстрелы которой так же не прекращаются, энергетики починили сети для более 7 тысяч семей. Кроме того, специалисты энергокомпании работали в Авдеевской, Селидовской и Константиновской общинах", - сообщили в компании.

Кроме того, накануне обстрелам вновь подверглись Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Из-за этого без света осталось почти 4 тысячи домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более 3 тысяч семей.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.