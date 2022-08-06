ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики вернули свет для 14 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 14:04
Энергетики вернули свет для 14 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 14 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение для 14 тысяч семей в 12 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Вчера с разрешения военных энергетикам удалось поработать в Бахмутской общине-восстановить электропитание 6,5 тысяч семей. Это одно из основных направлений наступлений врага в Донецкой области, находящееся под постоянными обстрелами. В Торецкой общине, обстрелы которой так же не прекращаются, энергетики починили сети для более 7 тысяч семей. Кроме того, специалисты энергокомпании работали в Авдеевской, Селидовской и Константиновской общинах", - сообщили в компании.

Кроме того, накануне обстрелам вновь подверглись Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Из-за этого без света осталось почти 4 тысячи домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более 3 тысяч семей.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Донецкая область
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз