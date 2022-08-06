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Енергетики повернули світло для 14 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Субота 06 серпня 2022 14:04
Енергетики повернули світло для 14 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 14 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики компанії ДТЕК разом із військовими ЗСУ відновили електропостачання для 14 тисяч родин в 12 населених пунктах Донецької області, знеструмлених через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Учора з дозволу військових енергетикам вдалося попрацювати у Бахмутській громаді - відновити електроживлення 6,5 тисяч родин. Це один із основних напрямків наступів ворога в Донецькій області, що перебуває під постійними обстрілами. У Торецькій громаді, обстріли якої так само не припиняються, енергетики полагодили мережі для понад 7 тисяч родин. Крім того, фахівці енергокомпанії працювали в Авдіївській, Селидівській та Костянтинівській громадах", - повідомили в компанії.

Крім того, напередодні обстрілів знову зазнали Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Через це без світла лишилось майже 4 тисячі домогосподарств. За ніч фахівці з обслуговування електромереж відновили постачання електроенергії для понад 3 тисяч родин.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕК Донецька область
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