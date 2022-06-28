Энергетики вернули свет для 12 тысяч семей Одесской и Донецкой областей, - ДТЭК

Энергетики отремонтировали поврежденные вражескими обстрелами электросети и вернули свет для более 12 тысяч семей в Одесской и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК возобновили питание в 14 населенных пунктах Донецкой области. Снова получают электроснабжение 11 539 домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Специалисты энергокомпании в сопровождении военных смогли добраться до поврежденного оборудования и восстановить его работу менее чем за сутки. Как следствие - со светом более 6,5 тысяч семей славянской общины, где были обстрелы накануне.

Без света остаются 315 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Также 27 июня энергетики ДТЭК завершили работы по восстановлению электроснабжения на территории Одесской области, которая 26 июня осталась без света из-за ракетных обстрелов. Менее чем за сутки энергетики зажили 643 дома, которые были обесточены в Одесском районе.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.