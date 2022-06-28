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Енергетики повернули світло для 12 тисяч родин Одеської та Донецької областей, - ДТЕК

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Вівторок 28 червня 2022 13:39
Енергетики повернули світло для 12 тисяч родин Одеської та Донецької областей, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 12 тисяч родин Одеської та Донецької областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Енергетики відремонтували пошкоджені ворожими обстрілами електромережі та повернули світло для понад 12 тисяч родин в Одеській та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Протягом доби аварійно-ремонтні бригади ДТЕК поновили живлення у 14 населених пунктах Донецької області. Знову отримують електропостачання 11 539 домогосподарств у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах", - повідомили в компанії.

Фахівці енергокомпанії у супроводі військових змогли дістатися пошкодженого обладнання та відновити його роботу менш ніж за добу. Як наслідок - зі світлом понад 6,5 тисяч родин Слов’янської громади, де були обстріли напередодні.

Без світла залишаються 315 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Також 27 червня енергетики ДТЕК завершили роботи з відновлення електропостачання на території Одеської області, що 26 червня лишилася без світла через ракетні обстріли. Менш ніж за добу енергетики заживили 643 домівки, що були знеструмлені в Одеському районі.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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