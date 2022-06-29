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Энергетики вернули свет для 10 тысяч семей в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК

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Среда 29 июня 2022 20:10
Энергетики вернули свет для 10 тысяч семей в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 10 тысячам семей в зоне боевых действий на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики благодаря успешным действиям ВСУ вернули свет для 10 тысяч семей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Несмотря на массированные артобстрелы у отремонтировали электросети и вернули свет в 8 населенных пунктов Краматорского и Бахмутского районов Донетчины. Снова со светом - 10 тысячи домохозяйств. В частности, удалось вернуть свет 3,5 тысяч домов города Торецк, что накануне, по сообщению полиции, подверглось масштабным обстрелам", - сообщили в компании.

Без света остаются 315 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 127 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - отмечают в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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