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Енергетики повернули світло 10 тисячам родин в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

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Середа 29 червня 2022 20:10
Енергетики повернули світло 10 тисячам родин в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 10 тисячам родин в зоні бойових дій на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики завдяки успішним діям ЗСУ повернули світло для 10 тисяч родин в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Попри масовані артобстріли у поремонтували електромережі та повернули світло у 8 населених пунктів Краматорського та Бахмутського районів Донеччини. Знову зі світлом - 10 тисячі домогосподарств. Зокрема, вдалося повернути світло 3,5 тисяч будинків міста Торецьк, що напередодні, за повідомленням поліції, зазнало масштабних обстрілів", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються 315 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 127 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - зазначають в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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