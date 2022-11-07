Енергетики за тиждень повернули світло для 774 тисяч жителів у декількох областях, - ДТЕК

"31 жовтня через терористичні атаки були пошкодження енергетичної інфраструктури в Києві та Київській області. Енергетики ДТЕК за день відновили електропостачанням 394 тисячам клієнтів у Києві та 270 тисячам у Київській області", - відзвітували в компанії.

Крім того у Донецькій області, де бойові дії стабільно інтенсивні, світло повернули для 72 тисячам родин. На Дніпропетровщині - майже 36 тисячам родин.

"Без світла поки залишається 95 населений пункт у Донецькій області. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі обов’язково відновлять постачання світла у домівки всіх жителів області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, у жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.