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Энергетики за сутки вернули свет еще 18 тысячам семей, - ДТЭК

Фото: энергетики за сутки вернули свет еще 18 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 18 тысячам семей в 42 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

В частности, в Киевской области свет вернули для 5 250 домов в 8 селах Бучанского и Вышгородского районов.

Продолжаются работы в Ирпене, Буче, Гостомеле, Ворзеле, Макарове и Бородянке.

"Без света остаются 23 тысячи домохозяйств в 35 населенных пунктах. 30 апреля энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по восстановлению электроснабжения в Бучанском и Вышгородском районах. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", - отметили в ДТЭК.

В Донецкой области за минувшие сутки энергетики подали напряжение в 26 населенных пунктах для 12 тысяч семей. Работы проводились в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах.

Из-за активных боевых действий остаются без света 243 населенных пункта в Донецкой области.

В Днепропетровской области из-за обстрелов были снова повреждены сети в Криворожском районе. За сутки энергетики вернули свет почти 500 семьям.

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