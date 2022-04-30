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Енергетики за добу повернули світло ще 18 тисячам родин, - ДТЕК

Фото: енергетики за добу повернули світло ще 18 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики повернули світло понад 18 тисячам родин у 42 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Зокрема, у Київській області світло повернули для 5 250 домівок у 8 селах Бучанського та Вишгородського районів.

Продовжуються роботи в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Ворзелі, Макарові та Бородянці.

"Без світла залишаються 23 тисячі домогосподарств у 35 населених пунктах. 30 квітня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з відновлення електропостачання у Бучанському та Вишгородському районах. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", - зазначили в ДТЕК.

У Донецькій області за минулу добу енергетики подали напругу у 26 населених пунктах для 12 тисяч родин. Роботи проводились у Покровському, Бахмутському, Краматорському районах.

Через активні бойові дії лишаються без світла 243 населених пункти у Донецькій області.

У Дніпропетровській області через обстріли були знову пошкоджені мережі у Криворізькому районі. За добу енергетики повернули світло майже 500 родинам.

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