Энергетики за сутки вернули свет для 7 тысяч семей, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 7 тысяч семей в 11 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Несмотря на опасность со стороны российских агрессоров, специалисты ДТЭК продолжают возвращать свет. За прошедшие сутки электроснабжение восстановили для 6,5 тысяч жителей Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской общин Донецкой области", - отметили в компании.

Подвергается разрушениям от российских оккупантов также Днепропетровская область.

19 августа специалисты ДТЭК вернули свет для почти 400 семей 3 населенных пунктов области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков.

На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.