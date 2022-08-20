Енергетики за добу повернули світло для 7 тисяч родин, - ДТЕК

Фото: енергетики за добу повернули світло для 7 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з ЗСУ повернули світло для 7 тисяч родин в 11 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.