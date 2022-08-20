ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики за добу повернули світло для 7 тисяч родин, - ДТЕК

Новость на русском →
Субота 20 серпня 2022 14:22
Енергетики за добу повернули світло для 7 тисяч родин, - ДТЕК Фото: енергетики за добу повернули світло для 7 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з ЗСУ повернули світло для 7 тисяч родин в 11 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Попри небезпеку з боку російських агресорів, фахівці ДТЕК продовжують повертати світло. Минулої доби електропостачання відновили для 6,5 тисяч мешканців Торецької, Константинівської, Бахмутської, Мар’їнської та Авдіївської громад Донецької області", - зазначили в компанії.

Зазнає руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область.

19 серпня фахівці ДТЕК повернули світло для майже 400 родин 3 населених пунктів області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків.

На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам