Енергетики за добу повернули світло для 7 тисяч родин, - ДТЕК
За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з ЗСУ повернули світло для 7 тисяч родин в 11 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
"Попри небезпеку з боку російських агресорів, фахівці ДТЕК продовжують повертати світло. Минулої доби електропостачання відновили для 6,5 тисяч мешканців Торецької, Константинівської, Бахмутської, Мар’їнської та Авдіївської громад Донецької області", - зазначили в компанії.
Зазнає руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область.
19 серпня фахівці ДТЕК повернули світло для майже 400 родин 3 населених пунктів області.
Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків.
На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.