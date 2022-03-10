Энергетики за сутки вернули свет для 5000 семей в Киевской области, - ДТЭК

За минувшие сутки ремонтным бригадам ДТЭК удалось вернуть электроснабжение в 5000 домов в 11 городах и селах Макаровского, Барышевского и Броварского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

"В Броварском районе свет вернули в населенные пункты: литки, Литочки, Соболевка, Парня. В Барышевском районе Киевщины удалось вернуть свет полностью или частично в 5 населенных пунктов: Бакумовка, Корнеевка, Лукьяновка, Лукаши, Паришков. В Макаровском районе восстановили электроснабжение в городе Макаров", - сообщили в компании.

Без света остаются жители более 520 населенных пунктов в Киевской области. Ситуация осложнена активными боевыми действиями. Энергетики проводят ремонты, как только получают возможность безопасно добраться до мест повреждений линий и подстанций.

"Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже 14 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Территориальной обороной и Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.