UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики за сутки вернули свет в 25 тысяч домов Киевской и Донецкой областей, - ДТЭК

Фото: энергетики за сутки вернули свет в 25 тысяч домов в Киевской и Донецкой областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 24500 домохозяйств в 96 городах и селах Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"По состоянию на 18 марта специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось вернуть свет в Первомайское, Нетайлово, Уманское, Марьинку, Новгородское, Яцкое Донецкой области. Всего - для 6500 тысяч семей", - сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 18 тысяч домов трех районов Киевской области, которые были обесточены из-за боевых действий - Броварской, Вышгородский, Макаровский.

"В этих районах не прекращаются боевые действия и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", - говорят в ДТЭК.

Без света остаются более 266 тыс. семей в Донецкой области. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе.

Еще 154 тысяч домов без света в Киевской области. Основные повреждения в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДонецкая областьЭлектроэнергия