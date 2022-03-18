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Энергетики за сутки вернули свет в 25 тысяч домов Киевской и Донецкой областей, - ДТЭК

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Пятница 18 марта 2022 15:32
Энергетики за сутки вернули свет в 25 тысяч домов Киевской и Донецкой областей, - ДТЭК Фото: энергетики за сутки вернули свет в 25 тысяч домов в Киевской и Донецкой областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 24500 домохозяйств в 96 городах и селах Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"По состоянию на 18 марта специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось вернуть свет в Первомайское, Нетайлово, Уманское, Марьинку, Новгородское, Яцкое Донецкой области. Всего - для 6500 тысяч семей", - сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 18 тысяч домов трех районов Киевской области, которые были обесточены из-за боевых действий - Броварской, Вышгородский, Макаровский.

"В этих районах не прекращаются боевые действия и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", - говорят в ДТЭК.

Без света остаются более 266 тыс. семей в Донецкой области. Самая сложная ситуация сохраняется в Мариуполе.

Еще 154 тысяч домов без света в Киевской области. Основные повреждения в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.

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ДТЭК Донецкая область Электроэнергия
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