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Энергетики за сутки вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Фото: энергетики за сутки вернули свет для 20 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 20 тысячам семей в более 30 населенных пунктах в Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ДТЭК.

В частности, электромонтеры ДТЭК вернули свет для 7 216 домов на территории Киевской области, которая была освобождена ВСУ от российских оккупантов. Частично восстановили электроснабжение в Бучанском районе в городе Ирпень, пгт: Гостомель, Буча, Немешаево, и еще 8 селах Вышгородского и Бучанского районов.

"С тех пор как украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 99 тысячам семей. Без света остаются 43 тысячи домохозяйств в более 90 населенных пунктах. Энергетики планируют вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня", - сообщают в компании ДТЭК.

В Донецкой области специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли восстановить электроснабжение 25 населенных пунктов. Это позволило вернуть свет в дома 13 714 семей в Покровском, Волновахском, Бахмутском и Краматорском районах, сообщили в компании.

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