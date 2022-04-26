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Енергетики за добу повернули світло для 20 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Фото: енергетики за добу повернули світло для 20 тисяч родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 20 тисячам родин у понад 30 населених пунктах у Київській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ДТЕК.

Зокрема, електромонтери ДТЕК повернули світло для 7 216 домівок на території Київської області, що була звільнена ЗСУ від російських окупантів. Частково відновили електропостачання у Бучанському районі в місті Ірпінь, смт: Гостомель, Буча, Немішаєве, та ще 8 селах Вишгородського та Бучанського районів.

"Відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 99 тисячам родин. Без світла залишаються 43 тисячі домогосподарств у понад 90 населених пунктах. Енергетики планують повернути світло всім мешканцям Київщини до 1 червня", - повідомляють в компанії ДТЕК.

На Донеччині фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання 25 населених пунктів. Це дозволило повернути світло до осель 13 714 родин у Покровському, Волноваському, Бахмутському та Краматорському районах, повідомили в компанії.

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