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Енергетики спільно з ЗСУ повернули світло майже 2 тисячам родин, - ДТЕК

Фото: енергетики спільно з ЗСУ повернули світло майже 2 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК за підтримки ЗСУ відновили електропостачання 3 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Знову зі світлом майже 2 тисячі мешканців регіонів, які регулярно потерпають від ворожих обстрілів, повідомили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. Особливо страждає від обстрілів російських загарбників південно-західна частина регіону. 30 вересня фахівці ДТЕК повернули світло понад 1100 родинам Нікопольської громади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ЕлектроенергіяДТЕК