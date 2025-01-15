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Енергетики скасували екстрені відключення світла, які вводили через атаку РФ

Україна , Середа 15 січня 2025 09:28
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Енергетики скасували екстрені відключення світла, які вводили через атаку РФ Фото: енергетики скасували екстрені відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Екстрені відключення світла по Україні зранку 15 січня скасували. Їх запровадили на тлі масованої атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК зазначили, що станом на 9:00 у Дніпропетровській та Донецькій областях скасовані екстрені обмеження.

Також відомо, що, за вказівкою "Укренерго", аварійні відключення також скасували у Кіровоградській та Полтавській областях.

Варто зазначити, що екстрені обмеження були запроваджені по Україні зранку 15 січня через ракетну атаку Росії. Відключення ввели не в усіх регіонах. Обмеження стосувалися Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Ракетна атака РФ

В ніч на 15 січня російські війська випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ.

Рух крилатих ракет фіксували на півночі, півдні, у центральних та західних областях.

Відомо, що росіяни спрямували ракети на Івано-Франківську область. Там ціллю була критична інфраструктура. Крім того, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Львівській області.

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