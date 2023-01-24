UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики роблять все можливе для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії, - ДТЕК

Фото: енергетики роблять все для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Енергетики попри постійні атаки російських терористів роблять все можливе для справедливого розподілу дефіцитної електроенергії між усіма споживачами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарій ДТЕК.

"Жодна країна в світі не стикалася з настільки масовими терористичними атаками по енергетичній інфраструктурі. В таких умовах, енергетики компанії роблять все можливе для рівномірного розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами. Героїзм українських енергетиків не може ставиться під сумнів рішенням регулятора. ДТЕК докладе всіх зусиль, щоб захистити чесне ім’я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень", - повідомили в компанії.

ДТЕК категорично не згоден з рішенням НКРЕКП про штраф та оскаржить його в суді.

В компанії наголосили, що з першого дня війни енергетики компанії працюють в режимі воєнного часу, забезпечуючи роботу електромереж в умовах постійних терористичних атак росії на енергосистему країни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на 24 січня НКРЕКП оштрафувала уже 5 обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії".

Як відомо, з жовтня 2022 Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяДТЕК