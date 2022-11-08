Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 4 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За минулу добу 7 листопада енергетики ДТЕК відновили електромережі у 22 населених пунктах Донеччини і повернули світло для понад 4000 родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Наразі без електрики лишається 78 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.