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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Вторник 08 ноября 2022 14:20
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшие сутки 7 ноября энергетики ДТЭК возобновили электросети в 22 населенных пунктах Донбасса и вернули свет для более 4000 семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"В настоящее время без электричества остается 78 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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