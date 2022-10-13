Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 20 тисяч родин у Донецькій області

"Протягом доби аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі відремонтували пошкодження та відновили світло у 5 населених пунктах Донецької області. Знову з електрикою 19 261 родина", - зазначають в ДТЕК.

Також за ніч електропостачання відновили для майже 600 родин Дніпропетровської області.

В енергокомпанії, повідомили, що без світла поки лишається 88 населених пунктів всіє Донецької області та 1 населений пункт Дніпропетровської. Світло всім жителям обіцяють повернути, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

10-11 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. Напередодні за оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.